«Артеку» підкинули 15 мільйонів
01:06, 10 червня 2010Крым
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Гроші на розвиток і до ювілею
|© УНІАН
Кабмін затвердив план додаткових заходів, спрямованих на розвиток "Артеку" і відзначення 85-ї річниці його утворення.
"Уряд прийняв розпорядження на засіданні 9 червня. Для здійснення заходів Кабінет міністрів виділив 15 мільйонів", - мовиться в прес-релізі.
Зокрема, передбачаються поетапне оснащення "Артеку" сучасною медичною технікою та обладнанням, розробка проекту реконструкції медико-діагностичного комплексу, будівництво гуртожитків для персоналу на 200 ліжко-місць та реконструкція спортивних майданчиків.
Крім того, має бути розроблена і затверджена проектно-кошторисна документація для будівництва критого концертно-спортивного комплексу.
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