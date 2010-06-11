Екс-начальник КРУ Криму працюватиме на Херсонщині

Екс-начальник контрольно-ревізійного управління в Автономній республіці Крим Олександр МАНЕШКІН очолив Голопристанську районну державну адміністрацію Херсонщини.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив МАНЕШКІНА на цю посаду 9 червня.

Голова Херснонської облдержадміністрації Анатолій ГРИЦЕНКО 10 червня представив МАНЕШКІНА адміністративно-господарському активу.

ГРИЦЕНКО подякував за роботу колишнього керівника та побажав новопризначеному "не тільки підтримувати славні традиції та напрацювання, які сьогодні існують в районі, але й примножувати їх".

Нагадаємо, що КРУ Криму з кінця березня знову очолює Іван БУРЕЙ.

БУРЕЙ керував контрольно-ревізійним управлінням автономії до 1 квітня 2009 року, після його звільнення КРУ регіону очолював МАНЕШКІН.