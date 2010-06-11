Екс-начальник КРУ Криму працюватиме на Херсонщині
11:01, 11 червня 2010Крым
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Гриценко представив Манешкіна
|Гриценко та Манешкін
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив МАНЕШКІНА на цю посаду 9 червня.
Голова Херснонської облдержадміністрації Анатолій ГРИЦЕНКО 10 червня представив МАНЕШКІНА адміністративно-господарському активу.
ГРИЦЕНКО подякував за роботу колишнього керівника та побажав новопризначеному "не тільки підтримувати славні традиції та напрацювання, які сьогодні існують в районі, але й примножувати їх".
Нагадаємо, що КРУ Криму з кінця березня знову очолює Іван БУРЕЙ.
БУРЕЙ керував контрольно-ревізійним управлінням автономії до 1 квітня 2009 року, після його звільнення КРУ регіону очолював МАНЕШКІН.
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