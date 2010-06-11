Партія влади поповнилася багнетами СДПУ(О)

15:11, 11 червня 2010
Крым
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"Це не кон`юнктурне рішення", - сказав Фікс...

Депутати Верховної Ради АРК Юхим Фікс і Олександр Сибілєв під час засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Сімферополь, 18 березня
Депутат парламенту Криму Юхим ФІКС, який до недавнього часу очолював республіканську організацію СДПУ(О), вступив до Партії регіонів, повідомила прес-служба кримської організації ПР.

10 червня відбулося засідання ради парторганізації. 

"Прийнято ряд кадрових рішень. У ряди Партії регіонів вступили депутати Верховної ради Криму Юхим ФІКС і Олександр СИБІЛЄВ, (які) у минулому керували кримською організацією СДПУ(О)", - говориться в прес-релізі. 

"Це не кон`юнктурне рішення, а логічний розвиток тих процесів, в яких ми брали участь з 2004 року. Ситуація, що складається, вимагає, щоб розрізнені політичні сили об`єднувалися в сильну партію, яка зможе ефективно вирішувати проблеми півострова. І для тих, хто не хоче бути в стороні від цієї роботи - це закономірне рішення", - сказав ФІКС, отримавши квиток члена Партії регіонів від голови парторганізації, кримського прем`єра Василя ДЖАРТИ.

Він подякував за довіру та заявив, що найближчим часом члени парторганізації СДПУ(О) послідують його прикладу і, "якщо будуть визнані гідними, то перейдуть до Партії регіонів".

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