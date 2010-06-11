Партія влади поповнилася багнетами СДПУ(О)

Депутат парламенту Криму Юхим ФІКС, який до недавнього часу очолював республіканську організацію СДПУ(О), вступив до Партії регіонів, повідомила прес-служба кримської організації ПР.

10 червня відбулося засідання ради парторганізації.

"Прийнято ряд кадрових рішень. У ряди Партії регіонів вступили депутати Верховної ради Криму Юхим ФІКС і Олександр СИБІЛЄВ, (які) у минулому керували кримською організацією СДПУ(О)", - говориться в прес-релізі.

"Це не кон`юнктурне рішення, а логічний розвиток тих процесів, в яких ми брали участь з 2004 року. Ситуація, що складається, вимагає, щоб розрізнені політичні сили об`єднувалися в сильну партію, яка зможе ефективно вирішувати проблеми півострова. І для тих, хто не хоче бути в стороні від цієї роботи - це закономірне рішення", - сказав ФІКС, отримавши квиток члена Партії регіонів від голови парторганізації, кримського прем`єра Василя ДЖАРТИ.

Він подякував за довіру та заявив, що найближчим часом члени парторганізації СДПУ(О) послідують його прикладу і, "якщо будуть визнані гідними, то перейдуть до Партії регіонів".