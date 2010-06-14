Працівникам порту в Керчі шиють справу

Кримська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами Керченського морського торгівельного порту, повідомила прес-служба наглядового відомства.

"Наприкінці минулого року (вони) попалися на незаконному перевезенні дизпалива, за що були піддані адміністративному стягненню у вигляді конфіскації предмета правопорушення. У результаті порушення митних правил, допущеного працівниками порту, державне підприємство втратило судно вартістю 217 тисяч гривень", - йдеться в прес-релізі.

Триває слідство.