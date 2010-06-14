Працівникам порту в Керчі шиють справу
17:06, 14 червня 2010Крым
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Ключові слова: "конфісковане судно"
Кримська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами Керченського морського торгівельного порту, повідомила прес-служба наглядового відомства.
"Наприкінці минулого року (вони) попалися на незаконному перевезенні дизпалива, за що були піддані адміністративному стягненню у вигляді конфіскації предмета правопорушення. У результаті порушення митних правил, допущеного працівниками порту, державне підприємство втратило судно вартістю 217 тисяч гривень", - йдеться в прес-релізі.
Триває слідство.
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