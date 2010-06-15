Крим планує зібрати до 1,7 млн тонн зерна

Аграрії Криму приступають до прибирання ранніх зернових культур врожаю 2010 року, планується зібрати більш як 1,6 мільйонів тонн зерна, повідомив заступник міністра аграрної політики автономії Микола ПОЛЮШКІН.

«Врожай прогнозується в межах 24-24,4 центнера з гектара, у тому числі: озимі - 25 -25,5, ярові зернові - до 19 центнера з гектара. Чекаємо на валовий збір в межах 1,6-1,66 мільйонів тонн», - сказав заступник міністра на засіданні кримського уряду в Сімферополі.

Прем`єр Криму Василь ДЖАРТИ заявив, що для автономії «соромно» збирати 24 ц/га.

«Ми повинні виходити, мінімум, на 30 центнерів з гектара», - сказав ДЖАРТИ.

Він закликав МінАПК автономії розробити комплекс заходів, який дозволив би наступного року збільшити кількість і поліпшити якість ранніх зернових.

Автономна республіка залучила з інших регіонів України понад 900 комбайнів до прибирання-2010.

«У Криму всього лише 1522 одиниці зернозбиральних комбайнів. Більшість з них зношені, тому прибрати власною технікою ранні зернові ми не можемо», - пояснив ПОЛЮШКІН.

Під врожай цього року в Криму посіяно 689 тис. га озимих і ранніх ярових культур, говориться в постанові Ради міністрів автономії.