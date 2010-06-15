Крим створить реєстр самозахоплень

Кримська влада має намір створити реєстр самовільно захоплених у регіоні земельних ділянок, заявляє голова Ради міністрів автономії Василь ДЖАРТИ.

«Я підготував розпорядження, будуть створені робочі групи при Раді міністрів Криму, в районних адміністраціях і райрадах. Ми хочемо розібратися щодо кожної ділянки - все ж це люди, яким необхідна земельна ділянка, або все ж люди займаються бізнесом», - сказав ДЖАРТИ журналістам у Сімферополі.

За його словами, до роботи зі складання реєстру планується залучити представників меджлісу кримських татар.

За офіційними даними, у Криму захоплено близько 1,3 тис. га землі.