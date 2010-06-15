Посол Росії вважає росіян і українців єдиним народом

Росіяни і українці - це єдиний народ, вважає надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов.

"Я переконаний в тому, що ми не просто братські народи - ми єдиний народ. Зі своїми нюансами, зі своїми особливостями, але єдиний народ", - заявив посол в інтерв`ю газеті "Известия в Украине".

Українська влада має відреагувати на заяву ЗУРАБОВА, вважає заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

"Це не просто антиконституційна заява, це, як мінімум, зневага до національної гідності українців", - сказав віце-спікер.