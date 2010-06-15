Посол Росії вважає росіян і українців єдиним народом
14:41, 15 червня 2010Крым
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Віце-спікер Ради України проти
Росіяни і українці - це єдиний народ, вважає надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов.
"Я переконаний в тому, що ми не просто братські народи - ми єдиний народ. Зі своїми нюансами, зі своїми особливостями, але єдиний народ", - заявив посол в інтерв`ю газеті "Известия в Украине".
Українська влада має відреагувати на заяву ЗУРАБОВА, вважає заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.
"Це не просто антиконституційна заява, це, як мінімум, зневага до національної гідності українців", - сказав віце-спікер.
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