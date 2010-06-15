Комуністи та регіонали побили горщики

Кримські комуністи звертаються до Верховної ради Криму із закликом відправити у відставку голову уряду республіки Василя ДЖАРТИ.

Комуністи заявляють, що ДЖАРТИ «особисто, без висування претензій» вимагає від кримського парламенту звільнити трьох їх представників у Раді міністрів автономії - віце-прем`єра Юрія КОРНИЛОВА, міністра у справах сім`ї і молоді Тетяну ЄЖОВУ і міністра освіти Валерія ЛАВРОВА.

Активісти КПУ називають це «помстою комуністам за небажання брати участь у корупційних схемах розкрадання багатств Криму».

У повідомленні кримського рескому Компартії зазначається, що керівник фракції «Комуністи» у ВР Криму В’ячеслав ЗАХАРОВ вніс на розгляд парламенту автономії проект, в якому вимагає негайно звільнити ДЖАРТИ з посади і відправити це рішення президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ для узгодження.

Раніше у вівторок ДЖАРТИ в інтерв`ю журналістам заявив, що комуністи не увійшли до нової коаліції у кримському парламенті, тому їх «представництво при владі ставиться під питання».

«Хоча я підходив би до цього питання не з точки зору політичних переконань, а з точки зору професіоналізму», - сказав кримський прем`єр.

ДЖАРТИ заявив, що деякі комуністи, які працюють в уряді Криму, «цілком відповідають сьогодні вимогам роботи» Радміну.

Член Партії регіонів ДЖАРТИ керує Радміном з середини березня цього року.

Нова коаліція у ВР Криму створена наприкінці травня для реалізації програми ЯНУКОВИЧА «Україна для людей». До неї увійшли 76 з 100 депутатів - представники фракцій «Блоку «За Януковича», «Крим», «Союз», «Блок Вітренко «Народна опозиція», «Солідарність» і депутатської групи «Русское единство». Не підписали угоду про створення коаліції депутати з фракцій БЮТ, «Курултай-Рух» і «Комуністи».