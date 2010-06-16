Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за необхідне децентралізувати владу, повідомила прес-служба глави держави.

"Там, де буде можливість знімати регулятори, які є певним тиском бюрократії, чиновників на регіони, ми це будемо робити. Децентралізація - це мета, яка існує заради того, щоб регіони мали можливість ефективно працювати і вишукувати додаткові ресурси регіональної економіки", - заявив ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з головами обласних державних адміністрацій.

“Вам обов’язково треба буде шукати можливість того, як скоротити дозвільну систему. Ваша ініціатива в регіонах вкрай необхідна. Чим менше тиску буде на собі відчувати підприємець чи фермер, тим краще. Чим менше буде регулятивних механізмів, тим менше буде корупції, тим менше чиновники братимуть хабарів і стримуватимуть ініціативу розвитку підприємництва в регіоні”, - сказав президент.