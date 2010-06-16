Судновласників чекає перевірка

Інспекція головного державного реєстратора флоту перевірить судна Криму щодо наявності на їх борту реєстраційних документів, повідомила прес-служба міністерства транспорту і зв`язку України.

Рейди, крім Криму, заплановані в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Донецькій областях. Вони пройдуть з 17 червня до 15 вересня.

"У зв’язку з початком курортного сезону інспекція підготовила спільний план заходів із міністерством внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень і боротьби зі злочинністю та забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України на період 2010-2011 роки", - йдеться в прес-релізі.

Під час рейдів буде перевірена робота навігаційного обладнання та вогнів на мостах на дільницях патрулювання в нічний час, увага приділятиметься виявленню фактів незаконного видобутку корисних копалин (піску), вибірковій перевірці вахтової служби суден.

"Особливу увагу акцентуватимуть на одне з найбільших місць масового виходу суден на внутрішні водні шляхи - на південний берег Криму", - заявляє мінтранс.