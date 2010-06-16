Крим чекає сигнал Києва для призначення дати своїх виборів

Депутати Верховної ради Криму відмовилися визначитися з датою проведення виборів до найвищого представницького органу автономії до призначення Верховною Радою України дати чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Пропозицію призначити вибори на 31 жовтня цього року підтримали лише 12 із 89 парламентаріїв, присутніх у залі засідань. Всього в парламенті Криму 100 депутатів.

Автор проекту - лідер фракції «Комуністи» Вячеслав ЗАХАРОВ посилався на пропозицію президента України Віктора ЯНУКОВИЧА провести місцеві вибори восени.

«Я вніс пропозицію підтримати ініціативу Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА і визначити вибори до Верховної Ради Криму 31 жовтня. Я просив би вас підтримати пропозицію Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА», - сказав комуніст, звертаючись до депутатів кримського парламенту.

«Це (дата виборів) політичне рішення, воно зараз прийматиметься (ВР). Ось коли буде ухвалено рішення, тоді ми зберемося. Буде 31 (жовтня), приймемо 31. Чого ми зараз смішитимемо людей?», - сказав спікер парламенту, представник Партії регіонів Володимир КОНСТАНТИНОВ журналістам.

Комуністи не вперше намагаються визначити дату. Раніше ЗАХАРОВ пропонував призначити вибори на кінець червня.