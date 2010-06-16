Банкова назвала дату виборів

Вибори до місцевих органів влади відбудуться 31 жовтня цього року за новим законом, заявив глава адміністрації президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, передає УНІАН.

“В коаліції буде знайдено розуміння щодо дати проведення виборів”, - сказав він журналістам на запитання, чи не перешкодить проведенню виборів у жовтні позиція партнерів Партії регіонів по коаліції у Верховній раді України - фракції Комуністичної партії та Блоку Литвина.

За словами ЛЬОВОЧКІНА, 31 жовтня розглядається як останній конституційний термін, коли цього року можна проводити місцеві вибори.

Він зауважив, що термін повноважень місцевих органів самоврядування закінчується через чотири роки після виборів, але слід рахувати початок набуття цих повноважень з дати першого засідання сесії органу, ці засідання могли відбутись не відразу навесні, а через два-три місяці після виборів.

ЛЬОВОЧКІН заявив, що місцеві вибори відбудуться за новим виборчим законом. “Закон буде міняться, він має наблизити людей до влади, максимально наблизити обраного депутата до виборця”, - сказав він.

Глава адміністрації президента зауважив, що місцеві вибори буде досить складно провести у технологічному плані, оскільки планується, що вони проводитимуться за змішаною системою, а тому виборці на деяких дільницях можуть отримати по 10-11 бюлетенів.