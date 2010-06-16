Поїзд «Сімферополь-Мінськ» тяжко травмував двох українок

Швидкий поїзд сполученням «Сімферополь-Мінськ» тяжко травмував двох мешканок міста Суми, повідомила УНІАН помічник начальника лінійного відділу міліції на станції «Суми» на Південній залізниці Лариса КИРИЧОК.

Жінки, 1980 і 1988 років народження, потрапили під потяг близько 3-ї години ночі на 16 червня.

Вони сиділи, звісивши ноги на рейки, на зупинковій платформі «52-й кілометр» перегону «Суми-Торопилівка» в районі моста.

«Жінок, ймовірно, затягнуло під поїзд повітряним потоком. Одна з них одержала політравму, друга – відкритий перелом нижньої третини стегна», – розповіла КИРИЧОК.

Обидві постраждалі у тяжкому стані були доставлені до реанімації.