Поїзд «Сімферополь-Мінськ» тяжко травмував двох українок
17:58, 16 червня 2010Крым
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Звісили ноги на рейки
Швидкий поїзд сполученням «Сімферополь-Мінськ» тяжко травмував двох мешканок міста Суми, повідомила УНІАН помічник начальника лінійного відділу міліції на станції «Суми» на Південній залізниці Лариса КИРИЧОК.
Жінки, 1980 і 1988 років народження, потрапили під потяг близько 3-ї години ночі на 16 червня.
Вони сиділи, звісивши ноги на рейки, на зупинковій платформі «52-й кілометр» перегону «Суми-Торопилівка» в районі моста.
«Жінок, ймовірно, затягнуло під поїзд повітряним потоком. Одна з них одержала політравму, друга – відкритий перелом нижньої третини стегна», – розповіла КИРИЧОК.
Обидві постраждалі у тяжкому стані були доставлені до реанімації.
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