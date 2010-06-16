Влада зносить бари в бухті Омега

Будову, в якій раніше незаконно функціонував об`єкт торгівлі, знесено в середу в Севастополі в районі пляжу «Омега» за рішенням райсуду.

Протягом місяця тут знесуть ще три бари, всього до кінця року - 15 об`єктів, повідомив голова Гагарінської районної в Севастополі державної адміністрації Олександр ЧЕЛОМБИТЬКО, передає УНІАН.

«Виконується рішення Гагарінського районного суду щодо знесення об`єктів торгівлі, які знаходяться на пляжі «Омега». Крім цього є ще три таких рішення, й протягом місяця буде знесено ще 3 об`єкти. Зокрема, бар «Венеція», «Південна ніч», і, якщо не помиляюся, «Динаміт». По всіх цих трьох барах є рішення суду про знесення. А «в роботі» крім цього знаходяться ще 7 об`єктів», - сказав ЧЕЛОМБИТЬКО журналістам.

Всі об`єкти на території бухти «Омега», що не входять у експланаду, яка знаходиться дещо вище за ці бари й далі від моря, побудовану згідно з генеральним планом розвитку Севастополя, буде знесено.

ЧЕЛОМБИТЬКО додав, що «вже майже два роки, як ці бари закриті СЕС, тобто, вони не повинні працювати, але й досі ні в кого руки не доходили, щоб ці питання вирішити».

Господарі будов були попереджені про зносення, сказав керівник районної виконавчої влади.

Крім того, влада Гагарінського району має намір найближчим часом ліквідувати незаконні перекриття вільного доступу до моря.