Дерево вбило водія автівки

09:28, 17 червня 2010
Крым
0 0

Нічна аварія на кримській трасі 

Водій легкового автомобіля загинув через зіткнення машини з деревом на трасі Харків-Сімферополь в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. 

Аварія сталася в ніч на четвер в Красногвардійському районі. 

32-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням.

Загиблого затиснуло в спотвореній машині. 

Рятувальники дістали тіло чоловіка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter