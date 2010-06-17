Дерево вбило водія автівки

Нічна аварія на кримській трасі

Водій легкового автомобіля загинув через зіткнення машини з деревом на трасі Харків-Сімферополь в Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС. Аварія сталася в ніч на четвер в Красногвардійському районі. 32-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням. Загиблого затиснуло в спотвореній машині. Рятувальники дістали тіло чоловіка.

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