Тимошенко згуртує демсили у кулак

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що до місцевих виборів згуртує демократичні сили у “єдиний міцний кулак”.

“Обов’язково на місцеві вибори збиратиму всі близькі нам по духу політичні сили у єдиний міцний кулак. Адже у 2004 році я відклала свої амбіції у бік і віддала підтримку Віктору ЮЩЕНКУ. Інша справа, що він цього не використав”, - заявила ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ не уточнила, з ким конкретно вона планує блокуватися.

За словами ТИМОШЕНКО, до виборів буде проведений суттєвий кадровий відбір до лав ВО “Батьківщина”. Зокрема, вона пообіцяла переглянути частину складу парламентської фракції БЮТ. “Є частина народних депутатів, які мене не влаштовують”, - зауважила ТИМОШЕНКО.

Крім того, сказала ТИМОШЕНКО, її політична сила йтиме на вибори до місцевих органів влади не з порожніми руками. “У нас за плечима багато напрацювань. Це - Бюджетний кодекс, який, на жаль, був заветований ЮЩЕНКОМ. Бюджетний кодекс відкриває безліч перспектив саме для органів місцевого самоврядування”, - зазначила лідер БЮТ.