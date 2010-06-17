Крим проситиме «Артек» у Януковича

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ має намір звернутися до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням передати міжнародний дитячий центр «Артек» з підпорядкування державного управління справами президента в управління парламенту Криму.

«Я хочу звернутися до президента з пропозицією, аби ”Артек” перейшов у підпорядкування Верховної ради Криму. Таким чином, ми зможемо впливати на процеси, які відбуваються в ”Артеку”, і нести відповідальність, маючи повноваження», - сказав кримський прем`єр журналістам у Сімферополі.

ДЖАРТИ озвучить ЯНУКОВИЧУ свою ініціативу вже наступного тижня, коли глава держави приїде на півострів проводити засідання Ради регіонів. «Це буде 24 червня», - сказав керівник уряду автономії.