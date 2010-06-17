Звільнені з полону моряки повернулися додому

Звільнені з піратського полону десять українських моряків - члени екіпажа британського судна Asian Glory повернулися до України, повідомив УНІАН представник служби зовнішньої розвідки.

Моряки прибули авіарейсами до Сімферополя, Києва та Одеси. Їх зустрічали рідні.

Судно Asian Glory перевозило автомобілі з Сінгапуру до Саудівської Аравії. Його екіпаж складався з 25 осіб, серед яких 10 українців, найнятих одеською філією британської компанії-оператора Zodiac Maritime Agencies Ltd.

Пірати захопили судно на початку січня. Asian Glory звільнили з полону 11 червня.