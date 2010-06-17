Звільненому комуністу повернули крісло

Голова Ради міністрів Криму, член Партії регіонів Василь ДЖАРТИ запропонував комуністові Валерію ЛАВРОВУ, якого напередодні кримський парламент відправив у відставку з посади міністра освіти автономії, продовжити роботу.

«Я не роблю різких рухів, зокрема й щодо пана ЛАВРОВА. Я його запросив, ми визначилися з ним про подальшу роботу. Він надасть програму свого бачення розвитку галузі - і хай працює. Він працюватиме як міністр освіти Криму», - сказав прем`єр журналістам у Сімферополі.

Парламент Криму 16 червня за поданням ДЖАРТИ достроково звільнив комуніста Юрія КОРНІЛОВА з посади віце-прем`єра автономії і прийняв відставку його однопартійця Валерія ЛАВРОВА з посади міністра освіти.

Головною причиною звільнення представників Компартії від посад в уряді ДЖАРТИ назвав невходження фракції «Комуністи» до нової коаліції в кримському парламенті.