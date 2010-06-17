Літак до Стамбула зупинили на зльоті

Правоохоронці перевіряють достовірність анонімної інформації про вибуховий пристрій у літаку, який мав летіти в четвер з аеропорту Сімферополя до Стамбула.

«Літак, який виконував рейс "Сімферополь-Стамбул", був зупинений диспетчерами під час зльоту - надійшов телефонний дзвінок про знаходження на борту вибухового пристрою», - повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах Криму.

За словами співрозмовника агентства, 103 пасажири і 7 членів екіпажу перебувають зараз у терміналі вильоту. «Літак - у найдальшому кутку аеродрому, його оглядають», - сказав він.

Фахівці СБУ працюватимуть на території аеропорту орієнтовно до 17.00. «Можливо, о п`ятій годині буде дозвіл на виліт», - сказав співрозмовник агенції.