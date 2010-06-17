Бомбу в літаку в Криму не знайшли
17:00, 17 червня 2010Крым
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"Терориста" ще не пов`язали
Вибухотехніки не знайшли вибуховий пристрій у літаку компанії «Турецькі авіалінії» в аеропорту Сімферополя.
«Інформація (про вибухівку), що надійшла по телефону 102, не підтвердилася. Вибухотехніки, кінологи оглянули літак - нічого не знайдено», - повідомила УНІАН прес-офіцер сімферопольської міліції Олеся АНУФРІЄВА.
Працівники правоохоронних органів встановлюють особу телефонного «терориста».
Літак сполученням «Сімферополь-Стамбул» був зупинений в четвер вдень при зльоті через анонімний дзвінок про замінування. Понад 100 пасажирів та екіпаж евакуювали.
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