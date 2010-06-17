Бомбу в літаку в Криму не знайшли

Вибухотехніки не знайшли вибуховий пристрій у літаку компанії «Турецькі авіалінії» в аеропорту Сімферополя.

«Інформація (про вибухівку), що надійшла по телефону 102, не підтвердилася. Вибухотехніки, кінологи оглянули літак - нічого не знайдено», - повідомила УНІАН прес-офіцер сімферопольської міліції Олеся АНУФРІЄВА.

Працівники правоохоронних органів встановлюють особу телефонного «терориста».

Літак сполученням «Сімферополь-Стамбул» був зупинений в четвер вдень при зльоті через анонімний дзвінок про замінування. Понад 100 пасажирів та екіпаж евакуювали.