Новини російською повертаються в ефір держтелекомпанії Севастополя

Вечірні новини російською мовою з 21 червня знову виходитимуть в ефірі севастопольської регіональної держтелерадіокомпанії, повідомив генеральний директор СРГТРК Олександр СКРИПНИЧЕНКО.

25-хвилинний випуск новин виходитиме в будні, як і колись, о 19.00. У суботу, в цей же час, в ефірі телеканалу буде 40-хвилинна підсумкова інформаційно-аналітична програма російською мовою.

З січня російськомовні новини на каналі виходили лише в нерейтинговий час - о 13.00 і 16.00 - у вигляді десятихвилинних блоків, без ведучого. Підсумковий 20-хвилинний випуск був україномовним.

За інформацією керівництва телеканалу, такі правила гри «в ультимативній формі були запропоновані минулим складом Нацради з питань телебачення і радіомовлення».

«Зрозуміло, такий стан справ призвів до падіння рейтингу держтелерадіокомпанії в російськомовному Севастополі. Зміна влади в Україні дозволила «пом`якшити» умови ліцензії і повернути новини російською мовою «на круги своя», - заявляє канал.