Малюк потонув в басейні в Криму

У Криму загинув хлопчик, граючись без нагляду дорослих у надувному басейні з водою, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався на території приватного домоволодіння в сакському селі Молочне.

Батьки залишили малюка, 2009 року народження, одного на деякий час.

«Пізніше вони побачили, що хлопчик плаває на поверхні води без ознак життя», - йдеться в прес-релізі.

На місце події виїжджали медики й співробітники міліції.

Обставини смерті дитини встановлюються.