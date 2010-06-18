Малюк потонув в басейні в Криму
09:35, 18 червня 2010Крым
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Хлопчик грався без нагляду дорослих
У Криму загинув хлопчик, граючись без нагляду дорослих у надувному басейні з водою, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався на території приватного домоволодіння в сакському селі Молочне.
Батьки залишили малюка, 2009 року народження, одного на деякий час.
«Пізніше вони побачили, що хлопчик плаває на поверхні води без ознак життя», - йдеться в прес-релізі.
На місце події виїжджали медики й співробітники міліції.
Обставини смерті дитини встановлюються.
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