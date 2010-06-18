Морське сполучення відкрите між Новоросійськом і Ялтою
15:00, 18 червня 2010Крым
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Час в дорозі - п`ять годин
Морське сполучення відкривається з 18 червня на лінії Новоросійськ (Росія) - Ялта (Україна). Час в дорозі - п`ять годин, повідомив департамент з транспорту та зв`язку Краснодарського краю РФ.
Перевезення здійснює компанія «Чорноморські швидкісні лінії».
«ТОВ «Чорноморські швидкісні лінії» планує щотижневе здійснення туристичних рейсів з використанням судів на підводних крилах», - мовиться в прес-релізі.
Судно йде з порту Новоросійськ щоп`ятниці о 9 годині, з Ялти - в неділю о 12 годині.
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