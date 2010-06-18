Морське сполучення відкрите між Новоросійськом і Ялтою

Морське сполучення відкривається з 18 червня на лінії Новоросійськ (Росія) - Ялта (Україна). Час в дорозі - п`ять годин, повідомив департамент з транспорту та зв`язку Краснодарського краю РФ.

Перевезення здійснює компанія «Чорноморські швидкісні лінії».

«ТОВ «Чорноморські швидкісні лінії» планує щотижневе здійснення туристичних рейсів з використанням судів на підводних крилах», - мовиться в прес-релізі.

Судно йде з порту Новоросійськ щоп`ятниці о 9 годині, з Ялти - в неділю о 12 годині.