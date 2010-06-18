Янукович вибив крісло губернатора Херсонщини з-під екс-спікера Криму

Гриценко працював аж три місяці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Миколу КОСТЯКА головою Херсонської обласної державної адміністрації, звільнивши з посади Анатолія ГРИЦЕНКА. Тексти обох указів розміщені на офіційному сайті глави держави. ГРИЦЕНКО був призначений головою Херсонської ОДА 18 березня 2010 року, до цього з травня 2006-го працював спікером парламенту Криму.

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