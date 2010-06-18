Рейтинг Януковича у регіонах України (опитування)

Рейтинги президентів України Віктора ЯНУКОВИЧА та Віктора ЮЩЕНКА у перші 100 днів їх перебування при владі майже однакові, свідчать результати опитування «Сто днів нової влади», представленого журналістам фондом «Демократичні ініціативи» та Українським центром економічних та політичних досліджень імені Разумкова, передає УНІАН.

Частка громадян, які переважно позитивно оцінюють діяльність ЯНУКОВИЧА на посту президента, у східному регіоні сягає 78% (негативно - лише 9%), у південному регіоні - 73% та 14% відповідно.

Майже однакові оцінки у центральному регіоні: позитивно оцінюють діяльність ЯНУКОВИЧА 38% респондентів, негативно - 34%.

При цьому більшість жителів західних регіонів - 48% - негативно оцінюють діяльність президента, позитивно - лише 27% опитаних.

Експерти порівняли рейтинги підтримки президентів України Леоніда КУЧМИ наприкінці періоду його правління і Віктора ЮЩЕНКА та Віктора ЯНУКОВИЧА за перші 100 днів їх перебування при владі.

Зокрема, діяльність КУЧМИ у листопаді 2004 року повністю і переважно позитивно оцінювали 33,5% громадян, повністю і переважно негативно - 25,5%.

У березні 2005 року діяльність ЮЩЕНКА на посту президента позитивно оцінювали 54% опитаних, негативно - 14,5%.

Рейтинг підтримки ЯНУКОВИЧА у червні становить 54,4%, негативно оцінюють його діяльність - 23,7% респондентів.

У 2005 році частка громадян, які дуже позитивно оцінювали діяльність президента ЮЩЕНКА, становила 35,7%, а скоріше позитивно - 18,3%.

На сьогодні 19,9% громадян дуже позитивно оцінюють діяльність ЯНУКОВИЧА на посту глави держави і 34,5% - скоріше позитивно.

Опитування проводилось з 5 по 10 червня у 113 населених пунктах України. Загалом було опитано 1611 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,5%