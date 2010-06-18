Майже 902 тисячі туристів відпочили в Криму з початку року, це на 14,5% більше аналогічного періоду 2009 року, повідомляє міністерство курортів і туризму автономії.

«Пасажиропотік збільшується, відпочиваючі до нас поїхали», - сказав заступник міністра Олександр ЧЕРТОВ на прес-конференції в Сімферополі.

Чиновник уточнив, що в даний час в Криму працює 446 санаторно-курортних установ - на одну більше, ніж у такий самий період минулого року.

ЧЕРТОВ заявив про збільшення російських туристів і пов`язав це, перш за все, з потеплінням відносин Росії й України.

Заступник міністра назвав ще одну причину привабливості Криму для росіян. «Сьогодні оздоровниці Краснодарського краю надають такий самий усереднений відпочинок, як і у нас, за ціною на 20-25 відсотків вище (ніж у Криму)», - заявив ЧЕРТОВ.