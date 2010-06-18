$2,5 млн за монокристал не дійшли до України

Прокуратура Ялти підозрює керівників приватного підприємства, які відправили за кордон монокристалічний кремній, в умисному ухиленні від повернення 2,5 мільйони доларів в Україну.

«Під слідством опинилися посадовці підприємства, які без страховки й гарантії експортували в 2008 році за кордон монокристалічний кремній, за який з ними так і не розрахувалися. При цьому продавці не вживали заходи для того, щоб повернути в країну мільйонну суму», - йдеться в прес-релізі прокуратури Криму.

Наглядовий орган порушив кримінальну справу за статтею «ухилення від повернення виручки в іноземній валюті в особливо великих розмірах».