$2,5 млн за монокристал не дійшли до України
18:46, 18 червня 2010Крым
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Ялта порушила справу
Прокуратура Ялти підозрює керівників приватного підприємства, які відправили за кордон монокристалічний кремній, в умисному ухиленні від повернення 2,5 мільйони доларів в Україну.
«Під слідством опинилися посадовці підприємства, які без страховки й гарантії експортували в 2008 році за кордон монокристалічний кремній, за який з ними так і не розрахувалися. При цьому продавці не вживали заходи для того, щоб повернути в країну мільйонну суму», - йдеться в прес-релізі прокуратури Криму.
Наглядовий орган порушив кримінальну справу за статтею «ухилення від повернення виручки в іноземній валюті в особливо великих розмірах».
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