Росіянин потонув у Чорному морі

Житель російського міста Орел загинув під час купання в Чорному морі на південному сході Криму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про подію в селі Морське надійшла до рятувальників 18 червня.

За попередніми даними, 39-річний чоловік в стані алкогольного сп`яніння, не звертаючи уваги на заборону дружини, заплив на відстань біля півсотні метрів від берега.

У туриста стався напад епілепсії. «Він почав подавати сигнали про допомогу і пішов під воду. Люди, що відпочивали на пляжі, витягнули чоловіка без ознак життя на берег. Причина смерті встановлюється», - йдеться в прес-релізі.