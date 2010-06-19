Літак у Криму «замінував» турок

Співробітники міліції затримали тридцятирічного громадянина Туреччини за підозрою в хибному повідомленні про мінування літака, який вилітав із Сімферополя до Стамбула в четвер, 17 червня, інформує в суботу прес-служба кримського управління МВС.

Повідомлення про вибуховий пристрій на борту літака компанії «Турецькі авіалінії» надійшло до міліції в той момент, коли «Боїнг» виходив на злітну смугу. Понад 100 пасажирів та екіпаж були евакуйовані. Правоохоронці не знайшли вибухівку. Літак вилетів до Туреччини після 4-годинної затримки.

Працівники міліції та служби безпеки встановили особу «телефонного терориста» 18 червня. «Ним виявився громадянин Туреччини, який перебуває на території України на законних підставах», - йдеться в прес-релізі.

Слідчі лінійного відділу міліції аеропорту Сімферополя порушили кримінальну справу за статтею «свідомо хибне повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інші дії, що загрожують загибеллю людей або іншими тяжкими наслідками».

Санкція частині 1 статті 259 кримінального кодексу України передбачає штраф або позбавлення волі терміном від одного до п`яти років. «Надалі не виключена перекваліфікація кримінальної справи на частину 2 цієї ж статті, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до семи років», - заявили в прес-службі.

Міліція встановлює мотиви турка.