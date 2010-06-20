Москва і Севастополь підпишуть велику програму співпраці

15:17, 20 червня 2010
Крым
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Анонс від Юрія Лужкова

Мер Москви Юрій Лужков під час військово-морського параду, присвяченого 225-річчю ЧФ. Севастополь, 11 травняМосква і Севастополь підпишуть "велику програму" співпраці, заявив мер російської столиці Юрій ЛУЖКОВ під час зустрічі в Москві з головою севастопольської державної адміністрації Валерієм САРАТОВИМ. 

"Ми сьогодні домовилися допомагати Севастополю у вирішенні соціальних завдань. Буде підготовлена велика програма нашої взаємодії на подальші роки", - цитує ЛУЖКОВА прес-служба севастопольської адміністрації.

САРАТОВ зі свого боку відзначив, що в нових політичних умовах, коли підписана угода про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні, досягнута домовленість "вивести стосунки між Москвою і Севастополем на новий рівень". 

"Ми домовилися про те, щоб розглянути питання юридичних стосунків між містами", - заявив севастопольський губернатор. 

Як повідомляє адміністрація, програма співпраці буде підписана найближчим часом після узгодження служб двох міст.

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