Москва і Севастополь підпишуть "велику програму" співпраці, заявив мер російської столиці Юрій ЛУЖКОВ під час зустрічі в Москві з головою севастопольської державної адміністрації Валерієм САРАТОВИМ.

"Ми сьогодні домовилися допомагати Севастополю у вирішенні соціальних завдань. Буде підготовлена велика програма нашої взаємодії на подальші роки", - цитує ЛУЖКОВА прес-служба севастопольської адміністрації.

САРАТОВ зі свого боку відзначив, що в нових політичних умовах, коли підписана угода про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні, досягнута домовленість "вивести стосунки між Москвою і Севастополем на новий рівень".

"Ми домовилися про те, щоб розглянути питання юридичних стосунків між містами", - заявив севастопольський губернатор.

Як повідомляє адміністрація, програма співпраці буде підписана найближчим часом після узгодження служб двох міст.