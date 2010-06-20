Літак Сімферополь-Калінінград здійснив аварійну посадку

Пасажирський літак Embraer-145, який летів за маршрутом Сімферополь-Калінінград, у неділю здійснив аварійну посадку в дніпропетровському аеропорту через неполадки одного з двигунів, повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах Дніпропетровська.

За словами співрозмовника агенції, о 8.55 лайнер вилетів із Сімферополя. Під час польоту у літака відмовив один з двигунів.

Лайнер з 36 пасажирами та 5 членами екіпажу приземлився в аеропорту Дніпропетровська приблизно о 9.30. Ніхто не постраждав.

Літак належить компанії “АероСвіт”.

В аеропорту Дніпропетровська проводяться слідчі дії з екіпажем. Лайнер опечатаний.

Пасажирів переправили до Києва на резервному літаку.