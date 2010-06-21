Віце-мером Ялти стала колишня людина Ющенка та Кучми

Колишній перший заступник постійного представника президента України в Криму Євген ДРАП`ЯТИЙ призначений заступником міського голови Ялти. Він займатиметься сферами освіти, культури та спорту, повідомляє офіційний сайт міста.

Мер Ялти Сергій БРАЙКО вважає ДРАП`ЯТОГО грамотним працівником.

"Починав він на рівні керівника районної ланки, пройшов шлях до адміністрації президента. Колись займався областями України, у тому числі й Кримом. Сім років був першим заступником постійного представника президента в АРК, тому добре знає проблеми Ялти. Дуже грамотна і контактна людина, ми з ним знайомі більш як десять років. Я сподіваюся, дуже скоро всі зрозуміють - наскільки грамотний керівник прийшов і наскільки комфортно з ним працювати", - сказав БРАЙКО.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв відставку ДРАП`ЯТОГО наприкінці квітня.