Комп`ютерні навчання «Фарватер миру» почалися в Севастополі

Командно-штабні комп`ютерні навчання Військово-Морських Сил України й Чорноморського флоту Російської Федерації «Фарватер миру-2010» почалися у понеділок в Севастополі, передає УНІАН.

Навчання відкрилися на базі Військово-морської академії ВМС імені Нахімова виконанням українським військовим духовим оркестром державних гімнів України та Росії.

Керівник навчань, заступник командуючого ВМС України з бойової підготовки контр-адмірал Віктор НОСЕНКО повідомив, що 18 червня відбувся робочий семінар із підготовки навчань «Фарватер миру», а із сьогоднішнього дня починаєть власне навчання.

«Поки що на комп`ютерах, але я думаю, що з прибуттям 24 червня, на завершальний день навчань, міністрів оборони України та Росії, ми визначимося з питанням повноцінної участі наших сил у цих навчаннях, які ми проводили починаючи з 1997 року (через рік)», - сказав він.

НОСЕНКО припустив, що міністри оборони поставлять завдання проводити навчання щорічно.

«Я думаю, це дуже допоможе нам у роботі як у штабах, так і на морі... Першою фазою підготовки до цих повнокровних навчань і стане командно-штабне навчання, в ході якого ми повністю підготуємо штаби, й не лише по тій темі, яку ми зараз розглядатимемо, - пошуково-рятувальне забезпечення на морі - але, думаю, й по інших темах ми визначатимемося двома флотами на початку року, під час планування, на яку тему ми далі проводитимемо навчання, й проводитимемо їх повномасштабні, щороку», - сказав він.

Як вважає заступник командуючого ВМС України, це необхідно двом флотам, що перебувають у Криму.

НОСЕНКО повідомив, що останній раз українсько-російські навчання «Фарватер миру» проводилися в 2003 році. За його словами, були сплановані подібні навчання й на 2005 рік, але за деякими обставинами не відбулися, і в 2009 році було запропоновано відновити ці навчання в 2010 році.