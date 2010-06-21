Міністр транспорту України пропонує приватизувати ялтинський порт

Міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО виступив з ініціативою розглянути в програмі приватизації на 2011 рік приватизацію Ялтинського морського торгового порту, передає УНІАН.

"Я виступив з ініціативою, написав листа, але я не можу прийняти рішення продавати порт чи ні. Я направив пропозицію, для того, щоб розглянути в програмі приватизації на 2011 рік приватизацію Ялтинського порту. Я підкреслюю - пропозиція, рішення з цього питання немає", - сказав міністр журналістам.

За останні 3 роки порт є збитковим, заявив ЄФИМЕНКО.

Він також повідомив, що в четвер, 17 червня, звільнив начальника порту Єгора ІВАНОВА за заборгованість по зарплаті на підприємстві.

За словами міністра, проблемою є те, що в Україні немає закону про морські порти, тому не встановлені чіткі правила гри.

"Великі компанії-інвестори ніколи сюди не підуть, коли незрозумілі правила гри... Я за те, щоб був відкритий конкурс - хто більше дав, той і переміг", - сказав ЄФИМЕНКО.

За його словами, при приватизації необхідно, щоб причальні лінії, акваторія, судноплавний канал, морська навігація залишалися у власності держави.

Конкурсна комісія міністерства транспорту і зв`язку України 16 квітня 2009 року визнала ІВАНОВА переможцем конкурсу на заміщення посади начальника Ялтинського морського торгового порту.

На сьогодні порт є найпривабливішим в Україні з погляду пасажирських перевезень. Розвиток туризму і залучення іноземних туроператорів були визначені першочерговим завданням у роботі підприємства.

Ялтинський порт завершив 2009 рік із чистим збитком у розмірі 4 млн. грн., збільшивши його вдвічі порівняно з 2008 роком.

Довідка УНІАН. Пасажирський і торговий порт "Ялта" знаходиться в глибині Ялтинської затоки на південному побережжі Кримського півострова. Порт відкритий для навігації цілий рік. Він складається з пасажирського терміналу, вантажо-пасажирського портопункту і 17 портопунктів від Судака на сході до Фороса на заході впродовж більше 58 миль уздовж Південного убережжя. Пасажирський термінал сформований гаванню із захистом молом. Глибини: пасажирський термінал - до 8,5 м, вантажо-пасажирський - до 7 м.