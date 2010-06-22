Севастополь вимагає у Росії і України більше грошей за флот

Фінансова участь Росії у розвитку соціально-економічної сфери Севастополя, передбачена міжурядовими угодами, має бути збільшена в чотири рази, заявив голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ, передає УНІАН.

«Після підписання угоди про ЧФ РФ прозвучали з вуст перших керівників Росії пропозиції про те, що от треба брати участь у Севастополі, і от ми пропонуємо такий конкретний механізм... Ми вважаємо, що цифра участі в Севастополі має бути збільшена у 4 рази. Що з цього буде, поки я сказати не готовий, але ми всі відповідні документи вже підготували, обґрунтували», - сказав САРАТОВ журналістам.

Субвенція з бюджету РФ на поточний рік становитиме 38,2 млн. грн., в попередні роки показники були трохи нижчі.

«Сьогодні цифра участі «прив`язана» до 13 тисяч військовослужбовців. Я думаю, що це не зовсім правильно. Крім цих військовослужбовців, в їх сім`ях є 7 тисяч дітей, які, як севастопольці, користуються усім. Крім цього, у нас людей, які за цей час пішли на пенсію, - порядку 6,5 тисяч, і це люди, які теж не працювали на Державу Україна. Плюс до всього ще є така категорія людей - їх десь 5,5 тисяч - це так звані радянські офіцери, тобто, люди, які служили у Радянському Союзі, присягу (на вірність) Україні не приймали», - заявив губернатор.

САРАТОВ вважає, що потрібно порушувати перед РФ питання про субвенцію, розраховану на 52 тисячі осіб.

«Коректно говорити і порушувати питання перед Росією, що сьогодні до ЧФ пряме відношення, не непряме - ми не беремо тут у увагу, скажімо, дружин військових, які працюють у нас на підприємствах, вони платять податки - має 52 тисяч осіб, а не 13 тисяч», - відзначив голова адміністрації.

Крім того, губернатор заявив, що Севастополь має одержувати мінімум 202, а не 107 млн. грн. компенсації у вигляді субвенції з держбюджету, як передбачено бюджетом на поточний рік, збитків від перебування Чорноморського флоту РФ на землях міста.

«Ці гроші не пораховані з повітря, під всіма цими справами є ділянки, які займає Чорноморський флот, і ми у даній ситуації робимо наголос на те , що змінилася орендна ставка, і ми цю цифру доводитимемо», - сказав САРАТОВ.

Він має намір говорити на цю тему з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.