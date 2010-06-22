Севастополь просить Росію вирішити питання приватизації житла ЧФ

Адміністрація Севастополя сприятиме приватизації службового житла військовослужбовцями Чорноморського флоту Росії, однак для цього необхідно рішення російської сторони і механізм придбання квартир у власність, заявив журналістам голова адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Адміністрація сприятиме у приватизації житла моряками російського флоту, однак оскільки житло службове, російське керівництво має надати такий документ, який би підтверджував право власності офіцера на квартиру, яка йому подарована або містом Москва, або російською державою. Як тільки буде таке рішення, ми знайдемо механізм приватизації», - сказав він.

За словами САРАТОВА, хоча позиція російського міністерства оборони полягає у тому, що житло для російських моряків в Севастополі має бути службовим, питання про приватизацію все одно буде порушено під час запланованої зустрічі з керівником відомства 24 червня у Севастополі.

Необхідність обговорити питання губернатор пояснив тим, що «орієнтовно, з російського Чорноморського флоту звільняються близько 1100 осіб, з яких приблизно 40% залишається в Севастополі - в результаті за 13 останніх років у місті залишилися близько 6 тисяч колишніх офіцерів, що мають право на квартиру, але що не мають права власності на ту квартиру, в якій жили».