Погода сказилася: штормове попередження оголосили на три дні

Штормове попередження оголошено в Україні на найближчі три дні, повідомляє гідрометцентр.

Протягом 23-25 червня внаслідок впливу активних атмосферних фронтів на більшій частині території країни очікуються дощі з грозами, місцями шквали та пориви вітру 15-20 м/с, в окремих пунктах град; у південній та центральній частині, а 23 червня і у західних областях сильні дощі, у Карпатах дуже сильні.

У середу в західних областях буде хмарно, сильні дощі, грози, подекуди град, у Карпатах дуже сильні дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°, у Карпатах протягом доби 5-10°.

На решті території мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, у південних, центральних областях та в Криму місцями сильні дощі, в окремих пунктах град. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°.