Додаткові потяги пустять до Криму до Дня Конституції

Два додаткові потяги пустять в кримському напрямку до святкування Дня Конституції залізниці України, повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".

Потяг №286 "Київ – Сімферополь" відправляється з Києва 25 червня о 14.16, зворотно із Сімферополя – 28 червня о 10.30.

Поїзд №298 "Київ – Севастополь" відправляється з Києва 25 червня о 23.05.

Крім того, до складу поїзда №130 "Брест – Сімферополь" 25 червня додається 9 вагонів для можливості оформлення проїзду з Києва до Сімферополя.

День Конституції України відзначається 28 червня.