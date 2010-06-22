Додаткові потяги пустять до Криму до Дня Конституції
14:49, 22 червня 2010Крым
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Обидва з Києва
Два додаткові потяги пустять в кримському напрямку до святкування Дня Конституції залізниці України, повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".
Потяг №286 "Київ – Сімферополь" відправляється з Києва 25 червня о 14.16, зворотно із Сімферополя – 28 червня о 10.30.
Поїзд №298 "Київ – Севастополь" відправляється з Києва 25 червня о 23.05.
Крім того, до складу поїзда №130 "Брест – Сімферополь" 25 червня додається 9 вагонів для можливості оформлення проїзду з Києва до Сімферополя.
День Конституції України відзначається 28 червня.
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