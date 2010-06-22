Річки Криму не вийдуть з берегів

Підйом рівня води в річках Криму на п`ятдесят сантиметрів - один метр очікується через сильні дощі, а в південно-східних районах півострова існує загроза сходження селів, повідомив республіканський комітет з водогосподарського будівництва, при цьому завірив, що річки не вийдуть з берегів.

«Такі сильні дощі в червні - нормальне явище для Криму. Ця погодна ситуація була спрогнозована Гідрометеоцентром і не є несподіванкою. Зараз водогосподарські організації Криму працюють в режимі підвищеної уваги і готові пропустити таку кількість води», - заявив глава комітету Олександр ЛІЄВ.

Чиновник відзначив, що в жаркий літній період рівень води невеликий і, в разі його підйому навіть на метр, річки не вийдуть з русел.

На 22-23 червня на півострові оголошено штормове попередження - очікуються сильні зливи, грози, град.