Крим вшанував пам`ять жертв війни

Представники керівництва Криму, ветерани і школярі вшанували пам`ять загиблих у Великій Вітчизняній війні, поклавши вінки і квіти до Вічного вогню на могилі Невідомого солдата у сімферопольському парку імені Гагаріна.

Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР відправив молебень за полеглих. Військові вшанували пам`ять учасників війни триразовим салютом, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Бійці Військ берегової оборони Військово-морських сил України, службовці Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ і курсанти Кримського філіалу Одеського університету внутрішніх справ пройшли урочистим маршем.

Церемонія покладання вінків і квітів до Меморіалу героїчної оборони Севастополя 1941-1942 років і на воду в Севастопольській бухті відбулася у вівторок у місті-герої.

У заходах взяли участь керівники виконавчих і представницьких органів влади Севастополя, флотів України і Росії, ветерани, громадськість.