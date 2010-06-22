Крим вшанував пам`ять жертв війни
"22 июня, ровно в 4 часа..."
Представники керівництва Криму, ветерани і школярі вшанували пам`ять загиблих у Великій Вітчизняній війні, поклавши вінки і квіти до Вічного вогню на могилі Невідомого солдата у сімферопольському парку імені Гагаріна.
Митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР відправив молебень за полеглих. Військові вшанували пам`ять учасників війни триразовим салютом, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.
Бійці Військ берегової оборони Військово-морських сил України, службовці Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ і курсанти Кримського філіалу Одеського університету внутрішніх справ пройшли урочистим маршем.
Церемонія покладання вінків і квітів до Меморіалу героїчної оборони Севастополя 1941-1942 років і на воду в Севастопольській бухті відбулася у вівторок у місті-герої.
У заходах взяли участь керівники виконавчих і представницьких органів влади Севастополя, флотів України і Росії, ветерани, громадськість.