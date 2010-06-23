У податковій міліції Криму новий шеф

В`ячеслава Трубникова призначено новим начальником податкової міліції Криму - першим заступником голови державної податкової адміністрації в автономній республіці, повідомила прес-служба відомства.

Заступник начальника податкової міліції України Ігор Латинін і керівник кримської податкової Володимир Охріменко представили Трубникова колективу.

Трубників народився в Луганській області. Йому 38 років. Має дві вищі освіти: закінчив Донецький державний технічний університет і Донецький інститут підприємництва.

У податковій міліції працює з 1997 року. Займав різні керівні посади в Донецьку, Авдєєвке, Макіївці. Останнє місце роботи (з лютого 2009 року по червень 2010-го) - начальник відділу податкової міліції Макіївки.