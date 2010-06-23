У фотографа забрали двох павичів
10:29, 23 червня 2010Крым
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Туристка з Білорусі "здала контору"
Двох павичів вилучили співробітники податкової міліції у фотографа у Феодосії, яка пропонувала туристам за 10-20 гривень зробити фото з екзотичними птицями, не маючи документів на цей вид діяльності, повідомила прес-служба відомства.
«У телефонному режимі податківцям надійшла інформація від мешканки Білорусії про здійснення незаконної комерційної діяльності. Біля одного з санаторіїв відпочиваючим пропонували за гроші фотографуватися з екзотичними птицями», - мовиться в прес-релізі.
Податкова оцінила павичів в дві тисячі гривень.
З птицями погано поводилися, заявила прес-служба.
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