Сода + сіль = пом'якшувач води?

Прокуратура порушила кримінальну справу проти двох жителів Криму, які в підпільних цехах підроблювали засоби побутової хімії - їм пред`явлено обвинувачення в незаконному використанні фірмового знака, повідомила прес-служба відомства.

"У обвинувачених вилучено неабиякі запаси суміші соди і солі, розфасованої в 23 тисячі фірмових упаковок відомого засобу для пом`якшення води. Для того, щоб продукт зовні виглядав як справжній, лжевиробники навіть задіяли типографію", - йдеться в прес-релізі.

Фальсифікат збувався в Криму і за його межами.

Підпільне виробництво викрили працівники управління боротьби з організованою злочинністю кримської міліції завдяки координаційним заходам прокуратури.

Встановлюються всі особи, причетні до незаконної діяльності.