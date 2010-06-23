Януковичу не подобається відпочинок чиновників за кордоном

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності розробки спеціального закону щодо відновлення туристичної інфраструктури Криму, передає УНІАН.

ЯНУКОВИЧ вважає Крим перлиною України і не розуміє, чому стільки років руйнується його інфраструктура.

«Що ми з вами не їздимо за кордон? Не бачимо, як розвиваються курорти? Чому так ставимось до нашої перлини?», - запитав глава держави на розширеному засіданні уряду.

Він закликав спільно розробити закон про Крим. «Він (Крим) самостійно нічого не зможе зробити», - вважає президент.

ЯНУКОВИЧ піддав критиці чиновників, які їдуть відпочивати за кордон, а не в Крим. «Треба їхати в Крим і вкладати в Крим гроші і серце», - сказав глава держави.