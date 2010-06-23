Анонім «замінував» Кримгаз
12:20, 23 червня 2010Крым
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Людей із будівлі евакуювали
Співробітники міліції розшукують чоловіка, який зробив хибний дзвінок про загрозу вибуху в будівлі компанії «Кримгаз» у Сімферополі 23 червня, повідомила прес-служба кримського управління МВС.
О 8.25 і 8.35 на телефон довідкової служби управління з газифікації та експлуатації газового господарства Сімферополя й Сімферопольського району надійшли два дзвінки від невідомого чоловіка, який повідомив про можливий вибух в адміністративній будівлі газової служби. Співробітниця довідкової повідомила про дзвінки до міліції.
Правоохоронці евакуювали людей із будівлі «Кримгазу». Вибуховий пристрій шукали дві оперативні групи, бомбу не виявлено.
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