Янукович вимагає закон про Крим
12:38, 23 червня 2010Крым
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«Що ми з вами не їздимо за кордон? Не бачимо, як розвиваються курорти? Чому так ставимось до нашої перлини?»...
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності розробки спеціального закону щодо відновлення туристичної інфраструктури Криму, передає УНІАН.
ЯНУКОВИЧ вважає Крим перлиною України і не розуміє, чому стільки років руйнується його інфраструктура.
«Що ми з вами не їздимо за кордон? Не бачимо, як розвиваються курорти? Чому так ставимось до нашої перлини?», - запитав глава держави на розширеному засіданні уряду.
Він закликав спільно розробити закон про Крим. «Він (Крим) самостійно нічого не зможе зробити», - вважає президент.
ЯНУКОВИЧ піддав критиці чиновників, які їдуть відпочивати за кордон, а не в Крим. «Треба їхати в Крим і вкладати в Крим гроші і серце», - сказав глава держави.
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