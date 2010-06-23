Янукович і Азаров найближчими днями відвідають Севастополь - депутат

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, а потім президент України Віктор ЯНУКОВИЧ найближчим часом відвідають Севастополь, повідомив депутат Верховної ради від Партії регіонів Іван ВЕРНИДУБОВ в ефірі муніципальної ТРК «Народний канал».

«Днями в Севастополі буде прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Це буде одна з перших його поїздок після звіту за підсумками 100 днів керівництва країною. Я думаю, що, відвідуючи Севастополь, навряд чи прем`єр відмовить собі в задоволенні поспілкуватися з севастопольцями, зокрема, виступити на телебаченні. Севастопольці зможуть поставити йому запитання, як він ставиться до Севастополя», - сказав ВЕРНИДУБОВ.

За його словами, на початку липня в Севастополі «обов`язково буде президент України».

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в адміністрації Севастополя, ЯНУКОВИЧА запрошено на святкування Дня ВМС України, який щорічно відзначається в першу неділю липня.