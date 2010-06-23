УНП побачила окупацію Севастополя Росією

Українська народна партія вимагає від Верховної Ради заборонити відставним військовослужбовцям Чорноморського флоту Росії залишатися на постійне проживання в Україні, а будівельному управлінню ЧФ РФ - будувати нове житло, повідомила прес-служба УНП.

«Вже 13 років відбувається "повзуча" окупація Севастополя Росією, коли громадяни іншої держави, після закінчення служби залишаються тут на постійне місце проживання. Узаконивши таке житло, керівництво міста остаточно узаконить і перебування громадян Російської Федерації, надавши їм право на приватизацію житла, яке керівництво Чорноморського флоту будувало як службове, що має тимчасово виділятися офіцерам флоту», - заявив голова кримської організації УНП Олег ФОМУШКІН, коментуючи слова керівника севастопольської державної адміністрації Валерія САРАТОВА, що житло, побудоване для офіцерів ЧФ РФ, треба передати на баланс комунальної власності міста, щоб забезпечити можливість його приватизації військовослужбовцями флоту.

«Якщо не зупинити "повзучу" окупацію, до 2042 року більшість мешканців Севастополя становитимуть громадяни Російської Федерації - колишні військовослужбовці Чорноморського флоту та члени їх родин», - вважає ФОМУШКІН.

За його даними, в середньому щороку із ЧФ РФ звільняється 1100 людей, приблизно 40% (500 людей) з них залишається в Севастополі разом з родинами.

«Отже, на Севастополь очікує косівський сценарій, де в часи Югославії теж заохочували міграцію в Косово албанців на роботу, які здебільшого на постійно осідали із сім’ями в цьому регіоні. Тому необхідно негайно заморозити будівництво житла для офіцерів ЧФ РФ, оскільки вже існуючої житлової площі цілком достатньо для тимчасового проживання російських офіцерів та мічманів», - заявив ФОМУШКІН.