До Криму завезли жирафів (фото)
17:11, 23 червня 2010Крым
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Тварини на карантині
П’ятьох жирафів завезли до Криму з Африки.
Ялтинський зоопарк «Казка» придбав у Південно-Африканській республиці 6 тварин, але один жираф не пережив польоту в літаку.
Зараз тварини на карантині.
Пара жирафів житиме в Ялті, троє - у Білогірському районі, де директор «Казки» створює парк диких тварин.
Відвідувачі зоопарку зможуть побачити жирафів з липня.
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