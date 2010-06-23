До Криму завезли жирафів (фото)

П’ятьох жирафів завезли до Криму з Африки.

Ялтинський зоопарк «Казка» придбав у Південно-Африканській республиці 6 тварин, але один жираф не пережив польоту в літаку.

Зараз тварини на карантині.

Пара жирафів житиме в Ялті, троє - у Білогірському районі, де директор «Казки» створює парк диких тварин.

Відвідувачі зоопарку зможуть побачити жирафів з липня.